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Üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa İznik’te üç kişinin yaşadığı tek katlı ev gece yarısı yanarak küle döndü.

Bursa İznik'te üç kişinin yaşadığı tek katlı ev gece yarısı yanarak küle döndü.


Olay, Yeşilcami Mahallesi Küme evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Solmaz'a ait tek katlı evin hemen yan tarafında bulunan odunlukta elektrik kablosundan yangın çıktı. Tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı eve sıçradı. Alevler evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev küle döndü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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