ÜÇGE, ‘Perakende Konferansı'nda

EHI Perakende Enstitüsü tarafından her yıl düzenli olarak Almanya'da hayata geçirilen ve bu yıl da 17-18 Eylül tarihleri arasında Köln'deki Radisson Blu Otelinde yapılan “EHI Perakende Design” konferansına ÜÇGE Almanya Ofisi WORLD şirketi de katıldı.

Dünyanın en büyük ticaret fuarı Euroshop'un resmi ortaklarından olan EHI Perakende Enstitüsü, bu yıl düzenlediği konferansta “Yenilikçi Mağaza Tasarımları ile Müşteriye Hizmet Sunmak” temasını işledi. Enstitü, perakende sektörünün gelecekteki konularını araştırma konusu olarak belirleyip konferanslar düzenliyor ve buradan toplanan verilere Stores+Shops dergisinde yer veriliyor. ÜÇGE, sponsoru olduğu ve sektördeki çeşitli branşlardan üst seviye yöneticilerin katıldığı “EHI Perakende Design” konferansında açmış olduğu stantla iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.