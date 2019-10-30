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ÜÇGE stajyerlerini sınava hazırlıyor

ÜÇGE, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan lise öğrencisi stajyerlerine yönelik “Sınav Kampı” adıyla bir eğitim programı düzenledi.

ÜÇGE, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise öğrencisi stajyerlerine yönelik “Sınav Kampı” adıyla bir eğitim programı düzenledi.


Mind Up Eğitim ve Danışmanlık tarafından tasarlanan program, Zafer Polat Koyuncu' nun sunumu ile ÜÇGE Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Sınav stratejileri ile başarılı olmanın yollarının aktarıldığı eğitim kapsamında etkili okuma, ders çalışma düzeni, mega hafıza teknikleri, not alma teknikleri, zihin haritaları, nefes teknikleri, stresle başa çıkma teknikleri, test tekniği, zihnî gelişim egzersizleri ve konsantrasyon arttırıcı uygulamalar gibi okul hayatında ve sınavda öğrencilere rehber olacak konular aktarıldı. Doğru strateji ile hazırlanıldığında bütün sınavların kazanılabilir olduğunu belirten Koyuncu, eğitim sonunda liderlik, eğitim, yönetim, strateji ve koçluk konularında 15 yıllık tecrübesi ile kalem aldığı “Bir Sınav Komedisi” isimli kitabını öğrencilere hediye etti.

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