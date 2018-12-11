ÜÇGE Yerli Market Haftasına katılıyor

Ş, 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center'da düzenlenen Yerli Market Haftası'nda yenilikçi çözümleri ile yer alıyor.

İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) ve Pin Grup tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yerli Market Haftası (YMH), üretici, tedarikçi, ve İstanbul PERDER Üyesi yerel perakende zincirlerin buluşma noktası oluyor.

ÜÇGE Elektronik A.Ş, perakende cihazları, terâziler, elektronik raf etiketleri, paketleme cihazları, dilimleyiciler, et işleyiciler, endüstriyel cihazlar, paketleme, tartım & etiketleme, MAP kapama, checkweigher, dolum sistemleri, endüstriyel terâziler ve daha birçok ürünü bünyesinde bulunduruyor. ÜÇGE Elektronik A.Ş'nin Türkiye genelindeki güçlü servis ağı ve 1994 yılından beri operasyonel devamlılığı, sektördeki başarısı ve kurumsal itibarının en güçlü delili. ÜÇGE Elektronik A.Ş, sektörün öncü markaları ile iş birliği yapıyor.

Geleceğin marketlerine giden yol üzerine değerlendirmelerde bulunan ÜÇGE Elektronik A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Tuncer, perakende ve endüstriyel alanlarda sektörel ihtiyaçları yüzde 100 doğru ürünler, yüzde 100 doğru çözümler” yaklaşımıyla ele aldıklarını belirtti. Tuncer, “ÜÇGE Elektronik AŞ, ürün portföyünün yanında çeşitliliğini de arttırarak, global pazarda DIGI olarak bilinen, Japon, Teraoka Seiko Co. Ltd. ile Mayıs 2018 itibariyle Türkiye Temsilciliği konusunda anlaşmaya vardı. ÜÇGE Elektronik, mevcut temsilciliklerinin yanı sıra, teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaç ve taleplerdeki değişimlere de cevap verebilmek üzere kendini güncelleyen yapısıyla, yeni ürün ve partnerlik çalışmalarına da devam etmektedir. Sektörün teknolojik gelişimini dijital dönüşüm donanımlarını destekleyen ÜÇGE Elektronik aynı zamanda sürdürülebilir yeni perakende için etiket teknolojileri ve yeni nesil otomatik streç makineleri ile sektöre yenilikler sunmaya devam edecektir” dedi.