ÜÇGE'de kan bağışı kampanyası

ÜÇGE'nin Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ana fabrikasında düzenlenen kampanyaya ÜÇGE çalışanları yoğun katılım gösterdi. ÜÇGE İcra Kurulu Üyesi Seçkin Yüksel “Her yıl Bursa Kızılay Kan Merkezi ile birlikte kurumumuzda kan bağış kampanyası düzenliyoruz. Kan, insan hayatındaki önemi hayati seviyede olan en temel yaşam kaynağıdır. Yılda bir ve ya iki kez yapılacak olan kan bağışı ile birçok insana yaşam umudu olabiliriz. Kan bağışının gönüllülük esasıyla yapıldığının da unutulmaması ve bu bilinç ile yapılması gerekiyor. ÜÇGE olarak elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız. Birçok hastaya hayat veren kan bağışı için firmalara aynı duyarlılıkla yaklaşmaları için örnek olmak istiyoruz. ” dedi.

Kampanya sonunda Kızılay personeli de destek ve hassasiyetlerinden dolayı ÜÇGE AŞ yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür etti.