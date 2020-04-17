İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ücretsiz maskeler Bursa'da eczanelere geldi

Bursa’da vatandaşların beklediği ücretsiz maskeler eczanelere geldi.

Bursa'da vatandaşların beklediği ücretsiz maskeler eczanelere geldi.


Vatandaşların e-devlet ve EPTTAvm aracılığıyla başvuru yaptığı ücretsiz maskeler eczanelere bugün ulaştı. Ücretsiz maskeler bazı eczanelere ise ulaşmadı. Maske ulaşan eczanelerden vatandaşlar telefonlarına gelen şifreyi söyleyerek maskelerini alabilecek. Eczacılar, maskeler yeni ulaştığı için telefonlara daha şifre gelmediğini, bu yüzden maske almaya gelen olmadığını belirtti. Bursa'da eczane başına 500 çift maske dağıtıldı.


Bursa'da Kısmet Eczanesi'nin sahibi Ayşen Heper, "Maskeler elimize ulaştı. Mesaj daha gelmediği için soran olmadı. Mesaj gelen vatandaşlar almaya gelecek, biz de talep edenlere teslim edeceğiz. Elimize 500 adet maske ulaştı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.