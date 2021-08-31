Uçurtma şenliğine Gökhan Tepe'li final

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen uçurtma şenliği, Ali Likoğlu ve Gökhan Tepe konseriyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 8-12 yaş arası çocuklara yönelik uçurtma şenliği, Yunuseli Havaalanı'nda renk cümbüşüne sahne oldu. Yurt dışındaki festivallerde Türkiye'yi temsil eden uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, birbirinden farklı dev uçurtmalarını Bursa semalarında uçurdu. Bursalılar uçurtmalarıyla şenliğe renk kattı. Gün boyu devam eden şenlik, gece de Ali Likoğlu ve Gökhan Tepe'nin şarkılarıyla son buldu.