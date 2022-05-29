Uçurtmalar organ bağışına dikkat çekmek için uçtu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve BÖBDER koordinatörlüğünde Bursa'da yürütülen ‘Kardeşim Olur musun?' projesinin etkinlikleri devam ediyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi, Bursa Ahmet Cevdet Paşa İmam Hatip Lisesi, Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde yürütülen projede gençlere yönelik etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Bursa Kent Ormanında ‘Uçurtma Şenliği' ne farklı okullardan yaklaşık 300 genç katıldı. Sorumluluk bilinci içerisinde gençleri birleştirmek, ortak bir hedef etrafında birlikte ve uyumlu çalışmaya teşviki sağlandı. Aynı zamanda organ bağışının önemine dikkat çekmeyi hedefleyen şenlikte gençler coşkuyla uçurtmalarını yaparak uçurdu. Sağlıklı yaşam ve organ bağışının önemi konularında şarkılar söyleyen, yapılan yarışmalarda eğlenen gençler hep birlikte güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Proje Koordinatörü Psikolog Mürşit Atlıakın, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, projenin başından beri yaptıkları çalışmalar ile öğrencilerin örnek olduğunu söyledi. Bu etkinliğin oluşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesinin çok destek verdiğini, gençlere verdikleri destek için ayrıca teşekkür etti. Projenin önümüzdeki süreçte doğa yürüyüşleri, sempozyum gibi etkinliklerle devam edeceğini belirtti.