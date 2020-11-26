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Uçurumda can pazarı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ağaç kesim işlerinde çalışan bir iş makinesi şarampole yuvarlandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ağaç kesim işlerinde çalışan bir iş makinesi şarampole yuvarlandı. Yaralanan operatör diğer çalışanlar ve sağlık ekiplerinin uzun çabaları sonunda yaklaşık 50 metrelik uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza saat 12.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nin üst kesimlerinde Orman İşletme Şefliği tarafından sürdürülen ağaç kesim alanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede ağaç kesiminde çalışan Hüseyin Bayraktar'ın (55) kullandığı büyük tomrukların taşınmasına yarayan iş makinesi bir anda kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan iş makinesi yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra ağaçların arasında durabildi. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev kedildi. Ağaç kesim işinde çalışanlar ve sağlık ekipleri 50 metre aşağıda bulunan iş makinesinin yaralı operatörü Hüseyin Bayraktar'ı çıkarmak için uzun çaba harcadı. Uçuruma inen sağlık ekipleri yaralı operatöre ilk müdahaleyi burada yaptı. Sedyeye konan Hüseyin Bayraktar yukarı çıkarıldı. Ambulansa konan Bayraktar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralı operatörün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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