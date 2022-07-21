Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı

Dünya genelinde yaşanan ekonomik değişimler ve fiyat artışlarından Türkiye'de en çok etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörünün geldiğini belirten Özkan Aydemir, artan maliyetler ve arsa temini konusunda yaşanan sıkıntıların yeni konutların üretilmesinin önüne geçtiğini söyledi.

Gayrimenkul ve emlak sektöründe yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Aydemir, "Artan nüfus başta olmak üzere göç, evlilik ve tayin gibi sosyal olaylar sebebiyle özellikle büyükşehirlerde ciddi bir konut talebinin olduğunu görmekteyiz. İnşaat sektörü son yıllarını birçok zorlukla mücadele ederek geçirdi. Maliyet artışları ve arsa temini ile ilgili sorunlar yeni konut üretimlerinin önüne ciddi bir engel olmuş durumdadır. Maliyetler noktasında hızlı ve kalıcı bir tedbir almak oldukça zordur. Ancak arsa temini için yeni girişimler yapılabilir ve sektörün konut üretimi için yeni bir rüzgar yakalaması sağlanabilir. Yeni üretilecek konutlarla beraber hem konut fiyatlarında cazip fiyatlar oluşur hem de kira bedellerinde de olağan bir döneme girilebilir. Bunun için en uygun formüllerin başında uydu kentler geliyor. Şehir merkezlerinin dışında ciddi bir arazi stoku bulunuyor. Bu alanlarda yapılacak imar düzenlemeleri ile birlikte yeni üretim alanları kazandırılabilir. Çarpık kentleşme ve deprem gibi ana sorunların yaşandığı bir ortamda yeni imar alanları vakit geçirilmeden açılmalıdır” dedi.

"Özel sektöre TOKİ modeli üretim fomulü"

Türkiye genelinde birçok farklı konut programıyla vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını sağlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) modeli özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Aydemir, "Ancak riskli yapı stoku ve artan konut ihtiyacı nedeniyle TOKİ tarafından üretilen konut adetleri gereken ihtiyacı karşılayamıyor. Özel sektöründe devreye girebileceği bir uydu kent modeli ile önemli adımlar atılabilir. Ana kente bağlı olarak kurulabilecek uydu kentler hem şehir merkezindeki yükü azaltmak hem de ekonomik konut ihtiyacına destek olabilecek bir fırsat doğurabilir. Bu tip yerleşim yerleri kendi kendine yetebilme potansiyeline sahip olduğundan son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Diğer yandan şehir merkezinden uzakta konumlanan bu yerleşim yerleri site benzeri yapılara sahip olabildiği için vatandaşlar tarafından oldukça beğenilmektedir" şeklinde konuştu.