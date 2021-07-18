UEDAŞ ekipleri bayramda kesintisiz enerji için mesaide

Ş. (UEDAŞ) ekipleri, bayramda da kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Bayram boyunca görev başında olacak saha ekipleri, SCADA sistemiyle şebekenin uzaktan ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kontrol edecek.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yoğun bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Kurban Bayramı mesaisi için hazırlıklarını tamamladı. Yaz döneminde sık sık değişkenlik gösteren enerji kullanımlarının kesintiye uğramaması ve kaliteli bir tüketici deneyimi sunmaya devam etmesi hedefiyle UEDAŞ saha ekipleri, bayram boyunca 7 gün 24 saat çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sunmak adına çalışmalarını yürüten ekipler, kontrollerini ve onarım çalışmalarını sürdürecek. Bayram boyunca 90 sepetli, 16 adet 4x4 arazi aracı da sahada hizmet verecek.

Salgın kısıtlamaları sonrası sosyal hayatın daha da hareketlendiği bugünlerde UEDAŞ, hizmet bölgesindeki tatil beldelerinde enerji tüketim yoğunluğuna karşı vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var gücüyle çalışacak.