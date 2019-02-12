UEDAŞ Türkiye'nin dört bir yanını kitapla aydınlatıyor

'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' sloganıyla başlatılan proje doğudan batıya umut oldu. Proje sayesinde Diyarbakır'dan Ağrı'ya, Balıkesir'den Şanlıurfa'ya 35 binin üzerinde kitap bağışlanarak köy okullarında kütüphane kurulmasını sağlandı.

Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 5 yıldır aralıksız sürdürdüğü 'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' projesiyle Türkiye'nin dört bir yanına yardım eli uzatıyor. Hizmet bölgeleri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın yanı sıra Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen kitap çağrılarına kayıtsız kalmayan UEDAŞ, çocukların geleceğe aydınlık bakmaları için köy okullarında kütüphaneler kurmaya devam ediyor.

Proje kapsamında bu yıl 2 aylık sürede, Balıkesir'in İvrindi İlçesindeki Şehit Rıdvan Çetinkaya İlköğretim Okuluna 760 kitaplık yardımda bulunan şirket, Bursa'nın Yıldırım İlçesinde yer alan 75. Yıl Ortaokuluna 500 kitap bağışladı. Şirket, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen talepleri de değerlendirerek ekiplerini harekete geçirdi. Buna göre, Diyarbakır'ın Kayapınar ve Sur ilçelerinde yer alan okullara 660 kitap bağışlarken, Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesindeki okullara 500 kitap, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ergen İlkokuluna 500 kitaplık yardımı gerçekleştirdi.

21 köy okulu kütüphaneye kavuştu

UEDAŞ'ın 2014 yılında başlayan 'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' projesi kapsamında, bugüne kadar 21 köy okulu kütüphaneye kavuşurken, toplamda 35 binin üzerinde kitap çeşitli okullardaki kütüphanelerde öğrencilerle buluştu. Alışveriş merkezlerinde ve İl Müdürlüklerinde kitap kumbaraları kuran firma yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü yayınlar ile gençlik klasiklerini, çocuk klasiklerini, çocuk hikâyelerini ve çocuk romanlarını vatandaşların da desteğiyle toplayarak, oluşturulan kütüphanelere bağışladı.