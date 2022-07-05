UEDAŞ'ın saha ekibi bayramda da mesaide

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını devam ettirmek için Kurban Bayramı'nda da 7 gün 24 saat mesaide olacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., bayram boyunca 310 kişilik ekibi ve 174 aracıyla sahada görev başında olacak. UEDAŞ, elektrik şebekesinin uzaktan kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemiyle de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 7/24 kontrol ederek teknik ekibe destek olacak.

Saha ekipleri, hayatı aydınlatmak için özellikle enerji tüketiminin artış göstereceği tatil bölgelerinde enerji sürekliliğini koruma adına yoğunlaşacak. Bayram süresince planlı kesintileri askıya alan UEDAŞ, enerji tedariğini korumak için kontrollerini ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek.