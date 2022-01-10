Uğur Mustafa Türk ve Sergen Yatağan Karacabey Belediyespor'da

Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bayburtspor'dan forvet oyuncusu Uğur Mustafa Türk ve Bodrumspor'dan orta saha oyuncusu Sergen Yatağan'ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün Bayburtspor'dan forvet oyuncusu Uğur Mustafa Türk ile 1,5 yıllık ve Bodrumspor'dan orta saha oyuncusu Sergen Yatağan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Yapılan transferler her iki taraf için de başarı getirsin" dedi.

1860 München altyapısından yetişen 24 yaşındaki Uğur Mustafa Türk, sırasıyla Eyüpspor ve Sivas Belediyespor formalarını giydi. Türk, bu sezon ise Bayburtspor formasıyla 19 maça çıkarken 3'te gol attı. Antalyaspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki Sergen Yatağan, bu sezon Bodrumspor formasıyla 12 maça çıktı.