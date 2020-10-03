UİB, eylül ayında yüzde 3,5 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

UİB çatısı altında yer alan beş sektörel birliğin tamamı eylül ayını ihracat artışı ile kapattı. TİM'in açıkladığı “Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı-2019” listesinde 88 firması bulunan UİB'in son 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Salgının olumsuz etkilerinden yavaş yavaş çıkıyoruz. Salgının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde sanayicimize büyük bir moral ve motivasyon olan bu gelişme, yılın son çeyreğinin de başarıyla geçmesi yönünde bize umut oldu. Ülkemizin üretim ve ihracat üslerinden Bursa'mıza ve ülkemizin tüm ihracatçılarına bu güzel tablo için gösterdikleri katkı ve fedakârlık nedeniyle minnettarız” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 2 milyar 329 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. OİB'in geriye dönük 12 aylık performansı ise 22,2 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 artışla 96,7 milyon dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylülde geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28 artış gösterip 75,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 688,4 milyon dolar oldu.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 21 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 172,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 oranındaki artışla 19,1 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 139 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise eylül ayında 195,4 milyon dolar olarak açıklandı.