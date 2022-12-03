UİB'in kasım ihracatı 3 milyar dolar

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2022 yılı kasım ayı ihracatı, 3 milyar 33 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in 2022 Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayındaki ihracatı 3 milyar 33 milyon dolar olan UİB'in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 32 milyar 114 milyon 226 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB yetkilisi, 2022 yılını geride bırakmaya hazırlanırken özellikle yüksek enflasyon ve enerji maliyetleri, resesyon riski gibi küresel bazda yaşanan sorunlar nedeniyle rekabette zorlanan ve pazar daralması ile karşı karşıya kalan ihracatçı firmaların her şeye rağmen üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yetkili, “Göstergeler, 2023 yılının zor geçeceğinin işaretlerini verse de Birlik üyeleri olarak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Kasım ayında gösterdikleri performans için tüm üretici ve ihracatçı firmalarımıza teşekkür ederim. Bu yılı hedeflerimiz çerçevesinde tamamlayacağımıza dair inancım tam” dedi.

OİB'in ihracatı kasım ayında 2,5 milyar dolar

Kasım ayında yüzde 15 artışla 2 milyar 478 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 26 milyar 188 milyon 983 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB'in ihracatı kasımda 103 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), kasım ayında 102 milyon 880 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1 milyar 379 milyon 760 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten kasımda 76 milyon dolar ihracat

Kasım ayında 76 milyon 310 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1 milyar 110 milyon 862 bin dolar oldu.

UMSMİB'in ihracatı kasım ayında 35 milyon dolar

Kasım ayında, bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 65 artışla 34 milyon 759 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 291 milyon 354 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten kasımda 11 milyon dolarlık ihracat

Kasım ayında, yüzde 33 artışla 10 milyon 784 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 143 milyon 833 bin dolar dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı, 330 milyon 563 bin dolar olarak açıklandı.