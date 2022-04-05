UİB'in mart ihracatı 2.8 milyar dolar

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2022 yılı mart ayı ihracatı, 2 milyar 827 milyon 736 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in 2022 mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Mart ayındaki ihracatı 2 milyar 827 milyon dolar olan UİB'inilk çeyrek ihracatı 7 milyar 809 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8'lik artışla 30 milyar 562 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB yetkilileri, “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretmeye,kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İhracatımızda istikrarımızı koruyoruz. Çok hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde üretmektenve ihracattan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

OİB'in ihracatı mart ayında 2.3 milyar dolar

Mart ayında 2 milyar 280 milyon 924 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise bir önceki döneme göre yüzde 7,7 artarak 24 milyar 918 milyon 309 bindolar olarak açıklandı.

UTİB'in ihracatı martta 131 milyondolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artarak 131 milyon 698 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 418 milyon 315 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'den martta 109 milyon dolar ihracat

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 109 milyon 641 bindolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 artışla 1 milyar 39 milyon 783 bindolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı mart ayında 27 milyon dolar

Mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 42 artışla 27 milyon 104 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artışla 253 milyon 198 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'den martta 8 milyon dolarlık ihracat

Mart ayında 8 milyon 385 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışla 161 milyon 237 bindolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı, 269 milyon980 bin dolar olarak açıklandı.