Ulaşım ana planında son rötuşlar

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için planladığı ve hazırlık çalışmaları tamamlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP), kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim amirleriyle paylaşıldı.

BUAP, düzenlenen toplantı ile Bursa'da görev yapan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine tanıtıldı. Aynı zamanda istişare niteliğini de taşıyan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın en önemli ihtiyaçlarının başında ulaşımın geldiğini belirterek, “Ulaşım, günlük hayatımızda yürüdüğümüz yolu, kullandığımız toplu taşıma aracını, otobüs durağını, metro istasyonunu, özel araçları, kavşakları, yolları, meydanları ve otoparkları içeren, daha birçok noktada karşımıza çıkan bir hizmettir. Bu çerçevede şehrimizi sokak sokak planlamaya yönelik kapsamlı bir çalışma oluşturduk” dedi.

Bir yandan kent genelinde çevre düzeni planı ve nazım imar planı çalışmalarını yürütürken, diğer yandan kentin ulaşım probleminin giderilmesi yönünde oluşturulan master planın revize edilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirten Aktaş, “BUAP'ın önümüzdeki 15 yılı kapsayan bir zaman dilimi için yenilenmesine karar verildi ve 2035 yılı hedef alındı. 2018 Mart ayında startı verdik. Projenin danışmanlığını Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökmen Ergun yürütüyor. 15 Mayıs 2018 tarihinde, STK ve ilgili kurumlara ana plan hakkında sunumlar yapıldı. BUAP teknik ekibi,her hafta bir araya gelerek çalıştaylar organize etti. 2 Eylül 2018 tarihinde ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü teknik heyeti ile saha gezisi gerçekleştirildi. 13 Aralık'ta Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden üst düzey görüşler alındı” diye konuştu.

2035 yılında il genelinde 4 milyon 55 bin, kent merkezinde ise 3 milyon 98 bin kişilik bir nüfus yoğunluğunun beklendiğini kaydeden Aktaş, “İnsan öncelikli, toplu taşıma odaklı, sürdürülebilir, çevreci ve motorsuz ulaşım öncelikli bir plan hazırladık. Çevresel değerleri içeren, sürdürülebilir nitelikte bir proje. 18 farklı senaryo denemesi ile sonuçlar analiz edilerek karşılaştırıldı. Tüm bu faaliyetlerin ardından, raylı sistemler, toplu taşıma sistemleri, servis taşımacılığı, taksi işletmeleri, transfer merkezleri, yaya düzenlemeleri, bisiklet altyapısı, karayolu sistemi, otopark sistemi ve yük taşımacılığı başlıklı planlama kararları oluşturuldu” şeklinde konuştu.

BUAP'ın ocak ayı meclisine geleceğini ve onaylanarak yürürlüğe alınacağını vurgulayan Aktaş, “Şehrimizin gerçeklerini doğru analiz ederek, yol haritası belirledik. Bursa'nın trafik sıkıntısını kökten çözecek planı, en ince ayrıntısına kadar kamuoyuna açıklayacağız. Bu çalışma, Bursa'nın daha güzel yarınlara gitmesine dair yapılmış bir çalışma. Yol haritamızı plan doğrultusunda belirleyeceğiz ve adımlarımızı atacağız” açıklamasını yaptı.