Ulaşım projelerine bakanlık desteği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül'ü ayrı ayrı ziyaret edip, kentte hayata geçirecekleri ulaşım yatırımları için destek istedi.

Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanı sıra ilave raylı sistem hatları yeni köprü ve kavşak projelerine yönelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, diğer taraftan da Ankara'da bakanlıklar düzeyinde temaslarda bulunarak, projelere destek arıyor. Bursa'nın en önemli sorunu olan ulaşıma köklü çözüm üretecek projeleri değerlendirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret eden Başkan Aktaş, hazırladıkları projeleri tüm detaylarıyla Bakan Turhan'a aktardı.

5 proje üzerinde duruldu

Aktaş ve Bakan Turhan'ın görüşmesinde özellikle 5 proje üzerinde duruldu. Ulaşım master planında yer alan Acemler Kavşağı ve civarı, Adliye Kavşağı, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin Çevre Yolu'na bağlanması, Bursaray Emek Hattının Şehir Hastanesi'ne uzatılması ve T2 Kent Meydanı- Terminal hattının sisteme entegrasyonunun ele alındığı görüşmede, Aktaş bu projeler için bakanlık desteği istedi. Turhan da görüşmede ele alınan başlıkları önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkaracaklarını belirtip, Bursa'nın ulaşım projelerine destek sözü verdi.

Ankara'dan ekip gelecek

Aktaş daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül'ü de ziyaret etti. Sümbül, başta T2 hattı olmak üzere hazırlanan ulaşım projelerinin fizibilite çalışması için önümüzdeki günlerden Ankara'dan bir ekibi Bursa'ya göndereceklerini söyledi.

Görüşmeler verimli geçti

Ankara temaslarını değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da önceliği ulaşıma verdiklerini hatırlatarak, bu yüzden yeni dönemde en fazla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kapısını çalacaklarını söyledi. Bakan Turhan ve Genel Müdür Vekili Sümbül ile yaptıkları görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Ankara'dan gelecek teknik ekibin yapacağı incelemelerin ardından yatırım aşamalarına geçileceğine inanıyorum. Bakanımız gerekli desteği vereceklerini söyledi. İnşallah bu dönem Bursa'nın her alanda yıldızının çok daha fazla parladığı bir dönem olacak” dedi.