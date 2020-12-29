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Ulaşım seferberliği kontollü sürecek

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Soydaş, Mustafakemalpaşa 79 No’lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Soydaş, Mustafakemalpaşa 79 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret etti.


TÖHOB'un il gezileri vesîlesi ile Bursa rotasında çeşitli görüşmelerde bulunan Ercan Soydaş ve yönetim kurulu üyeleri, 79 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Varol Üregen ile bir araya geldi. TÖHOB yönetiminin de katıldığı ziyarette, pandemi sürecinde alınan tedbirler ve Türkiye genelinde yapılan uygulamalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.


Pandemi sürecinde vatandaşlara daha kaliteli ulaşım hizmeti vermek için seferber olduklarını belirten Üregen, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için pandemi ve kısıtlamalara rağmen ulaşım seferberliğimizi kontrollü ve en iyi şekilde sürmekteyiz. Ankara'dan birlik yönetimi şeklinde gerçekleşen bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyorum”dedi.

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