Ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ezberleri bozan bir şehir olan Bursa'da ulaşıma uzun vadeli çözümler ürettiklerini söyledi. ‘Ulaşım Master Planı'nı hatırlatan Başkan Aktaş, kent içi ulaşıma nefes aldıracak faaliyetlerin, şehrin her köşesinde hızla sürdüğünü ifade etti. Akta, "Bursa'da son 18 ayda gerçekleştirdiğimiz akıllı kavşak uygulamalarıyla ulaşımda önemli adımlar atıldı. Aynı zamanda gerek ana arterlerde yapılan çalışmalar, gerekse ilçelerde devam eden asfalt, tretuvar ve bakım onarım faaliyetleriyle de Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda iz bırakmaya devam ediyoruz” dedi.

İlçelerdeki son çalışmaları detaylandıran Aktaş, asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, bordür, tretuvar, parke imalatları ve yol hazırlık kazı dolgu çalışmaları olmak üzere 17 ilçede 39 farklı noktada yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında halen Karacabey Harmanlı bağlantı yolunda asfalt kaplama, Osmangazi İlçesi Şehirler Arası Otobüs Terminal içi, Nilüfer Kayapa Mahallesi Kayapa Sanayi Bulvarı, Nilüfer Maksempınar bağlantı yolu, Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi, Harmancık Hobandanışment Mahallesi, Mudanya Hasköy Yolu, İnegöl Boğazova Mahallesi ve Mustafakemalpaşa Kösehoroz Mahallesi'nde yollarda asfalt bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bordür çalışmaları kapsamında Nilüfer Dumlupınar Mahallesi Görükle Gelibolu Caddesi bordür tretuvar çalışması, Nilüfer Gölyazı Muhtelif arter ve sokaklar parke döşeme, Nilüfer Gölyazı otopark çalışması parke döşeme, Nilüfer Uludağ Üniversitesi İzmir Yolu kaldırım yapımı, Nilüfer Mihraplı Mahallesi Dikkaldırım Caddesi orta refüj parke yapımı, Osmangazi Ülküköy yolu bordür tretuvar çalışması, Osmangazi 1. Kavaklı Cadde bordür tretuvar çalışması ile Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde kaldırım yapımına devam ediliyor.

Öte yandan Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 201. Sokak, Nilüfer İlçesi Kayapa Atlıçayır Bulvarı, 23 Nisan Mahallesi Ecevit Caddesi, Kestel Gölcük Mahallesi, Mudanya Orhaniye Çınarlı Mahallesi, Harmancık Çakmak Mahallesi Çamoluk'ta yol yapım çalışmaları; Karacabey Danişment yolu genişletme, Danışment Mahallesi yol yapımı, Karacabey Okçular Şahmelek Mahallesi tesviye çalışması, İnegöl Gülbahçe Mahallesi yol çalışması, İnegöl Çaylıca Mahallesi yol yapım, İnegöl Karahasanlar yol çalışması, İnegöl Yenice Müslüm Mahallesi yol yapımı, Mustafakemalpaşa İlçesi Tatkavaklı - Derecik Mahallesi, Paşalar - Bostandere Mahallesi malzemeli yol çalışması, Kabulbaba Mahallesi yol çalışması, Alpağut Mahallesi yol genişletme çalışması, Orhaneli Altıntaş Mahallesi yol dolgu çalışması, Büyükorhan Geynik Mahallesi yol yapım çalışması, Keles Baraklı Mahallesi stabilize malzeme serimi, Yenişehir Karabahtır Mahallesi anayol genişletme ve Subaşı Yazılı Mahallesi arası yol genişletme çalışması olmak üzere toplam 22 farklı noktada kazı dolgu faaliyetleri devam ediyor.