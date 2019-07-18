Ulaşımda çifte müjde

Bursa'da ulaşım, Kurban Bayramı sebebiyle 11-14 Ağustos tarihleri arasında gün boyu herkes için ücretsiz olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı için de ayrıca alınan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, dini ve millî bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı. Buna göre; Kurban Bayramı süresince 11-14 Ağustos tarihleri arasında ulaşım, Bursa'da herkes için gün boyu ücretsiz olacak. Üzerinde ‘Bursakart' taşıyan bütün vatandaşlar, başta raylı sistemler olmak üzere belediye ile özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kurban Bayramı için getirilen karara benzer uygulama, 30 Ağustos Zafer Bayramı için de kabul edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da Bursalılar, şehir sınırları içerisindeki tüm toplu taşıma araçlarını ‘Kurban Bayramı'nda olduğu gibi' ücretsiz kullanabilecek. Ayrı ayrı değerlendirilen her iki karar da oybirliği ile kayıtlara geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yapılan ücretsiz ulaşım uygulamalarının hayırlar getirmesini diledi. Dini ve milli bayramların her birine özel önem verdiklerini, bu konuda kıyas kabul etmediklerini belirten Başkan Aktaş, “Kurban Bayramı'nda halkın akraba ve dost ziyaretleri gerçekleştirmesine katkıda bulunmak, var olan birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek adına bu kararı aldık. Aynı uygulamayı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman birliklerini Anadolu'dan çıkarttığı 30 Ağustos Zafer Bayramı için de getirdik” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde 4 kişinin fiili saldırısına uğrayan İyi Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Temirtaş'a ‘geçmiş olsun' dileğini iletti. Başkan Aktaş, yapılan saldırı olayını kınadı. Yaptığı konuşmada, meclis üyelerini Büyükşehir Belediyesi'nin yakın tarihlerdeki organizasyonları hakkında da bilgilendiren Başkan Aktaş, 19-21 Temmuz tarihleri arasındaki Uludağ Ultra Maratonu ile 19-21 Temmuz tarihleri arasındaki Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne bütün Bursalıları davet etti. Başkan Aktaş, konuşmasında, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.