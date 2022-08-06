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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Gemlik'e geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Ulaştırma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı Gemlik Bölge Liman Başkanlığını ziyaret etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Ulaştırma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı, Gemlik Bölge Liman Başkanı Asım Sulu tarafından karşılandı. Heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürlüğü, Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Gemlik Bölge Liman Başkanlığı ziyaretinin ardından Gemlik'ten ayrıldı.

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