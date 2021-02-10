Ülker: “Yanlı hakem kararlarından bıktık”

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor´un Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor´un yanlış verilen hakem hatalarıyla puanlar kaybettiğini ileri sürdü.

Karacabey Belediyespor aleyhine yapılan hakem hatalarından bıktıklarını dile getiren İsmail Ülker, "Hakem hatalarından artık biz bıktık. Geçen hafta Konya deplasmanında yüzde yüzlük bir penaltımız çalınmadı. Bu hafta oynadığımız ve hakemin gözü önünde cereyan eden Berk ile yakaladığımız pozisyonda yine ne hikmetse hakem penaltımızı vermedi. İki hafta da puan ya da puanlar kaybettik. 2 maçtır hakem hataları yakamızı bir türlü bırakmadı. Maç sonucunu etkileyen bu tür hatalar yüzünden mağdur oluyoruz. Umarız aynı sorunları kalan maçlarda yaşamayız. Çok zor şartlarda müsabakalara çıkıyoruz. Tam bunların karşılığını alacağınız bir dönemde haksız yere çalınan bir düdük, ya da verilen bir karar bütün sezonunuzu, planlarınızı alt üst ediyor. Bu hatalar yüzünden ne bizim ne de bir başka kulübün canı yansın istemiyoruz. Sadece adil ve skoru etkilemeyecek bir yönetim istiyoruz” ifadelerini kullandı.