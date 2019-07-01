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Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut Silistre" oyunu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


"Vatan Yahut Silitsre " adlı tiyatro oyunu Cemil Meriç Kültür Merkezinde sergilendi. Namık Kemal'ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyunu Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baydar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, AK Parti ilçe başkanı Şamil Yiğit, meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar seyretti. İsmail Baydar "Gemlik'imiz böylesi bir kültürel faaliyet ile buluşturmuş olmaktan ötürü kıvanç duyuyoruz. Gayemiz, Türk gençliğini her alanda donanımlı hale getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, yarının müreffeh Türkiye'sini bizler inşaa edeceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki, gerçek sanatseverler Türk milliyetçileridir, ithal fikir sahipleri değil. Bizler sanatçıların birleştirmeye , bütünleştirmeye, gençliğe yön vermeye çalışmaları gerektiği inancındayız" dedi.

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