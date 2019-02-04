Ülküköylüler Mali'de su kuyusu açtı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülküköy sakinleri Mali'de su kuyusu açtı.

İHH Mudanya şubesinin öcülüğünde el ele veren Ülküköy sakinler, Malililerin yüzünü güldürdü. İHH temsilcisi Ogün Karagöz, ”Temsilcilik olarak açılmasına vesile olduğumuz 7. su kuyumuz Ülküköy sakinlerinin katkılarıyla Mali'de açıldı. Başta kuyunun açılmasına vesile olan Ülkü Camii imam hatibi Bayram Hayma hocamızdan ve köy sakinlerinden Allah razı olsun” diyerek katkıda bulunanlara teşekkür etti.