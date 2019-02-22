Ülküm Eğitim Vakfı'ndan Dündar'a tam destek

Cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, seçime sayılı günler kala programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa Ülküm Eğitim Kooperatifi ile ÜLKEV yöneticileri tarafından düzenlenen faaliyete konuk olan Başkan Dündar, birlik ve beraberliğin bu seçimde ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir konuşma yaparak, cumhur ittifakının öneminden bahsetti. Osmangazi'de 10 yılda hayata geçirilen projeleri anlatan Dündar, kazandıkları eserlerin Bursa'ya değer kattığını ifade etti. Yunuseli ve Hamitler bölgesinde yeni bir şehir inşa ettiklerini belirten Dündar, “Şehrimiz eski ve tarihi olduğu için yeni yerlerin ön plana çıkması gerekiyor. Dünden bugüne orada yeni bir şehir inşa ettik. Orası Nilüfer ilçesinin önüne geçen bir bölge oldu. Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli'nde 37 binin üzerinde daireye oturma izini verdik. Böylece alt yapısıyla, parklarıyla, caddeleriyle ve spor tesisleriyle birlikte 140 bin kişilik şehir inşa ettik. Yine aynı şekilde Demirtaş bölgesi baraja kadar dayanan yapısıyla 19 bin olan nüfusu, 2019 yılıyla birlikte 85 bine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda planlı bir şehir ortaya çıktı. Yeni dönemde de inşallah, tarihi mirası korurken, modern şehri inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hizmetleri gerçekleştirirken belediyenin şeffaf yönetimine ve kaynaklarının verimli kullanılması önem verdiklerinin altını çizen Dündar, “Bu kaynakları biz çarçur edip heba edersek yararlı hiçbir iş olmaz. Osmangazi olarak Türkiye'de bütçesi ve yönetimi en güçlü olan bir belediyeyiz. Osmangazi Meydanı Projemiz için 145 milyon lira kamulaştırmaya para harcadık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa'yı Türkiye'nin dışına taşıyan bir proje oldu. Tabi bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarla, Bursa kazandı. Partimiz bizi bu iki dönem sonunda yeniden bizi aday gösterdi. İnşallah, 31 Mart'ta cumhur ittifakı olarak hep birlikte Osmangazi'nin burçlarına bayrağı dikeceğiz. Biz, herkese hizmeti götürdük ve herkesten destek alacağımıza eminim” diye konuştu

“Birlikteliğimiz Pazara Kadar Değil Mezara Kadar”

Bursa'da cumhur ittifakı olarak gönül birlikteliği içinde çalışacaklarını kaydeden Dündar, “Liderlerimizin gösterdiği hedef doğrultusunda bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Çünkü bu bir çıkar ittifakı değil. Bu birliktelik, pazara kadar değil mezara kadar diyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülküm Eğitim Vakfı'nın çalışmalarından da övgüyle bahseden Dündar, gençlere yönelik eğitim projelerinde her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

“Dündar'ın Yanındayız”

Ülküm Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Tevfik Topçu da, Dündar'a Osmangazi'deki bir caddeye merhum Alparslan Türkeş'in adının verilmesinden dolayı teşekkür etti. 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Topçu, “Ülkemizin son yıllarda yaşadığı saldırılar ortada. Bu yüzden adına beka dedik. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber ortaya çıkan bir cumhur ittifakına sahibiz. Bunu sonuna kadar müdafaa etmek ve başarılı kılmak için hepimiz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar'ın da her zaman yanındayız, destekçisiyiz” dedi.

ÜLKEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın da, Başkan Dündar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek yağlı boya tablosu ve plaket takdim etti.