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UltrAslan Orhangazi, takımlarını Ankara'da yalnız bırakmadı

UltrAslan Orhangazi taraftarları, Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak olan Süper Kupa final müsabakası için Ankara’ya gitti.

UltrAslan Orhangazi taraftarları, Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak olan Süper Kupa final müsabakası için Ankara'ya gitti.


Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşılaşacağı karşılaşma için yola çıktıklarını söyleyen UltrAslan Orhangazi temsilcisi Tahsin Cindilli, "Gönül verdiğimiz sarı kırmızılı renklere destek olmak için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da yollarda olacağız. Galatasaray'ımızı her platformda sonuna kadar destekleyeceğiz. Orhangazi'de UltrAslan ekibimizi kurduk. 2019-2020 sezonunu Alis yürüyüş yolu üzerinde bulunan Alis Cafe'de izleyeceğiz. İlçemizdeki Galatasaraylı taraftarlarımızı maç izlemeye şimdiden davet ediyoruz" dedi.

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