Ulu Cami'nin 12 yıllık halıları değişti

Bursa'nın sembollerinde olan tarihi Ulucami'nin eskiyen halıları 12 sene sonra değiştirildi. Halıları ise iş dünyasının önde gelen temsilcileri temin etti. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare halı, kılınan yatsı namazının ardından değiştirildi. Ulu Cami'nin eski halıları ise Azerbaycan ve ihtiyacı olan camilere verilecek.

Ecdat yadigarı olduğu kadar; gelecek nesillere bırakılacak bir emanet niteliği taşıyan, inanç turizmi açısından önemli konumda bulunan Ulu Cami, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Osmanlı Devleti'nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında yaptırılan abidevi eser, erken dönem Osmanlı sanatının en önemli örneği, Türk ve İslam dünyasının da nadide camileri arasında yer alıyor.

Ulu Cami Baş İmamı Tahsin Karanfil'in girişimleri sonrası Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Ulu Cami'deki değişime katkı sağlayabileceklerini ifade ettiler.

İş dünyasının desteğiyle 3500 metrakarelik halı yenilenerek Ulucami'ye serildi.

Ulu Cami Onarım Donanım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Evliya Çelebi'nin tabiri ile Bursa'nın Ayasofya'sı olan Ulucami'deki yeniliklerimize devam ediyoruz. Taban halılarını yenileyerek 2023 yılını karşılamayı düşünüyoruz. Emeği geçen ve bize 3 bin 500 metrekare halıları özel olarak dokuyarak temin eden iş adamlarımıza Türk İslam Alemi adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ulu Cami'nin kullanılabilir olan halılarının Azerbaycan'a ve ihtiyacı olan camilere gönderileceğini belirten Şanlı sözlerine şöyle devam etti, "Dilekçe vermek suretiyle Ulu Cami'nin eski halılarını Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla Azerbaycan ve ilçelerimizde imkanı olamayan camilerimize vereceğiz. Müftülüklere dilekçe veren camilerimize ihtiyacı kadar halı verilecek. Halı ihalesini alan firma gelip burada ölçümlerini yaptı. Bu dokumayı özel olarak Ulu Cami için yaptılar. İnşallah uzun yıllar kullanılır" diye konuştu.