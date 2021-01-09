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Ulu çınar Arap turistlere kaldı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında tarihî yerlerin keyfini Arap turistler çıkarıyor.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında tarihî yerlerin keyfini Arap turistler çıkarıyor.


Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Bursa'nın tarihî yerleri turistlere kaldı. Kısıtlamayla birlikte sokaklar boş kalırken, kısıtlamadan muaf olan turistler tarihî yerleri gezmeye geliyor. Uludağ yolunda İnkaya köyünde bulunan devâsâ büyüklükteki çınar Arap turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyordu. Sokağa çıkma kısıtlamasında yerli turistler 6 asırlık çınarın altında stres atıyor. Arap turistler bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.


Dubai'den Bursa'ya gelen Arap turistler, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Burası çok güvenli bir ülke. Bursa'yı çok sevdim. Memleketimizde sürekli Türkiye'nin güvensiz ülke olduğu söyleniyor. Aksine burası çok güvenli. Çok memnun kaldık. Kısıtlamadan dolayı sokaklar boş, Bursa'nın keyfini biz çıkartıyoruz" dedi.

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