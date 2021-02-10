- Ulu Hakan'ın vefatının sene-i devriyesine özel sergi

Abdülhamid'in vefatının 103. yılına özel olarak hazırladığı Sultan 2. Abdülhamid Han Arşivinden Dönemin ve Günümüz Bursası: Genel Manzaralar' adlı sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Osmangazi Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın albümünden derlenen Bursa'ya dair fotoğraflar ile bu tarihî fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinin yer aldığı özel bir sergiyi Bursalılar ile buluşturdu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan ‘Sultan 2. Abdülhamid Han Arşivinden Dönemin ve Günümüz Bursası: Genel Manzaralar' adlı sergi, 1880 ve 1897 yıllarında farklı noktalarından çekilmiş olan 23 fotoğraf ile bu fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinden oluşuyor. Bursa'nın şehirleşmesini, mimarî ve konut yapısını konu alan sergi, günümüzü ve 140 yıl öncesinin Bursa'sını fotoğraflarla karşılaştırmalı olarak anlatıyor. Tarihî fotoğraflar ile günümüz Bursa'sının fotoğrafları yan yana geldiğinde ulu şehir Bursa'nın ne kadar büyüdüğü ve yükseldiği ziyaretçilere sunuluyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sergi bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin bir buçuk yıl içerisinde sadece Bursa'da değil, dünyada yerini aldığını söyledi. Fetih Müzesi'nin tarihe ışık tutan bir müze olmasının yanı sıra bir kültür merkezi olarak da faaliyet gösterdiğini ifade eden Başkan Dündar, “Burada yıl içerisinde çeşitli kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün de düzenlediğimiz sergi ile Sultan Abdülhamid Han'ı 103'üncü ölüm yıldönümünde yâd ediyoruz” dedi.

“Abdülhamid Han döneminde bir karış toprak verilmedi”

Başkan Dündar, Ulu Hakan'ın iktidarda kaldığı 33 yıllık dönemde bir karış toprak verilmediğine işaret ederek, “Abdülhamid Han, devletine, milletine hâkim olup, ihyâsı için çalışmış bir padişahımız. Bizler de hem Ulu Hakan döneminde, hem de günümüzde çekilen fotoğraflar ile o günün Bursa'sı ve bugünün Bursa'sını günümüze taşımak istedik. Sergi, Bursa'mızın genel manzaralarını kapsıyor. Fotoğraflar, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından basılan albümde yer alan fotoğraflar. O albümden ilhâmla İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi'nden 149 fotoğraf aldık. Bu fotoğraflar sayesinde o günün Bursa'sı ile bugünün Bursa'sını mukayese etme fırsatı buluyoruz. Bursa'nın geçmişten günümüze değişimini anlatan sergilerimiz devam edecek. Geçmişi bugüne taşıma noktasında bir yolculuk yapacağız. Bursa'mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Genel Direktörü Orhan Mollasalih de yaptığı konuşmada, “Müzemiz açıldıktan sonra, gerek yurt içinden, gerek yurt dışından 123 farklı ülkeden 829 bin 885 kişi tarafından ziyaret edildi. Aynı zamanda bir kültür merkezi olan müzemizde, bugüne kadar konferanslar, sergiler, konserler ve çeşitli gösterilerden oluşan 276 etkinlik gerçekleştirdik. Bugün de, müzemizde Sultan 2. Abdülhamid Han arşivinden dönemin ve günümüz Bursa'sının fotoğraflarından oluşan bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.