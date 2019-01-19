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Uluabat Gölü'ndeki kuşları tek tek saydılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.

Bölge Bölge Müdürlüğü, Bursa'daki sulak alanlarda kış ortası su kuşu sayımına başladı.


Bölge Bölge Müdürlüğü ekipleri, sulak alanlardaki kuş sayımına Uluabat Gölü'nden başladı. Bu çalışma ile koruma altına alınmış alanların ve türlerin düzenli olarak izlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılması planlanıyor. Türkiye'nin sulak alanlar ve su kuşları açısından eşsiz bir ülke olduğunu ifade eden yetkililer, sayımların su kuşu popülasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğunu söyledi.


2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, sayımlar neticesinde su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildiğinin altını çizdi. Özellikle Dikkuyruk, Büyük Ak Balıkçıl ve Küçük Karabatak türleri koloniler halinde olup popülasyon artışı görüldüğü ifade edildi.


Kış ortası su kuşu sayımlarına Bursa'daki Kocaçay Deltası ve İznik Gölü'nde devam ediyor. Küçük batağan, bahri, karabatak, dikkuyruk, ak pelikan, kuğu, büyük akbalıkçıl, kaşık gaga, sakarmeke ve saz delicesi teleskop ve dürbünlerle izlendi.

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