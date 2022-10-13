Uluabat Mahallesini rahatlatacak alt geçitte çalışmalar başladı

Özkan, bu yönde talebin sık geldiğini ifade ederek, “Karayolları Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen bu önemli çalışma Uluabat Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Uluabat Mahallesinde Bursa-İzmir güzergâhı üzerinde bulunan ve aynı zamanda Uluabat Mahallesinde yerleşim yerinin içinden geçerek mahalleyi de ikiye ayıran yolun altında yapılan altgeçit çalışmalarını inceledi.

Uluabat Mahalle Muhtarı Şevket Aşnı ile birlikte çalışmaları inceleyen Özkan, vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

En kısa sürede hizmete girecek

Özkan burada yaptığı açıklamada, “Uluabat Mahallemizde, bu yönde talep mahalle halkımızdan ve vatandaşlarımızdan geliyordu. Bizler de konuyu her fırsatta ilgili kurumlarla görüştük. Ve nihayetinde Karayolları Bölge Müdürlüğümüz çalışmaları başlattı. En kısa sürede alt geçit hizmete girebilecek. Bu önemli çalışmaları biz de yakından takip ediyoruz. Katkılarından dolayı Bölge Milletvekilimiz Sayın Mustafa Esgin ile Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.