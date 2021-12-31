Uludağ 2022'ye hazır

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları tamamlanırken, yeni yıla saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti.

Son iki yıldır pandemi nedeniyle sönük dönemler geçiren Uludağ, aşılamanın artmasıyla birlikte eski günlerine kontrollü bir şekilde dönüş yaptı. Otellerde ise tedbirler üst seviyede tutulurken, bomba köpekleri ile her yer didik didik arandı. Pistler ve kamuya açık alanlarda da jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. İki haftadır Uludağ'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Termometreler ise hava sıcaklığı eksi 2 ile eksi 8 arasında değişiyor.

Otellerdeki doluluk oranı ise yılbaşı dolayısıyla yüzde yüze ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ'da pistler kayakçılarla doldu taştı. Yeni yılı Uludağ'da otellerde geçirmek isteyen misafirlerin ise, otellerin düzenlediği farklı etkinliklerle yılbaşına eğlenerek girmesi bekleniyor.

'' Uludağ'da güneşle, karı birleştirdik ''

Bu yılbaşında doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirten Otel Müdürü Harbi Türk, '' Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre katılım oldukça yüksek. Yılbaşında ise misafirlerimizi sürpriz bir gece ve farklı yemek menüleri bekliyor. Daha yılbaşı bitmeden sömestre tatiline rezervasyon almaya başladık. Bu seneden çok umutluyuz'' dedi.