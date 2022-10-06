Uludağ Basketbol Kulübü, Bursalı basketbolseverleri salona davet etti

Kadınlar Süper Ligi'nde Bursa'yı temsil eden tek takım olan Uludağ Basketbol Kulübü, basınla buluştu. Başkan Berk Aladağ, Başantrenör Tolga Esenci ve oyuncular, tüm Bursalı basketbol severleri Pazar günü saat 13.00'de oynanacak Hatay Büyükşehir Belediye maçına davet etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bursa'yı temsil edecek olan Uludağ Basketbol Kulübü, bugün yapılan çalışma öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bursa'yı hem ligde hem de Avrupa'da temsil edecek olan Uludağ Basketbol Kulübü, Pazar günü sahasında saat 13.00'de oynanacak olan Hatay Büyükşehir Belediyespor mücadelesiyle lig maratonunun startını verecek.

“Bursalılardan bizleri desteklemelerini bekliyoruz”

Başkan Berk Aladağ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim hakkını aldık. Kulüp olarak yeni bir oluşum içerisindeyiz. Pazar günü Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Ligimizin deneyimli takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor takımı konuğumuz oluyor. Yeni bir takım olduğumuz için Bursalılardan bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Taraftarın yanımızda olursa hem lig hem de Avrupa'da başarılı olacağımıza inanıyorum.”

“Taraftarlar itici gücümüz olacaktır”

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü'nün baş antrenörü Tolga Esenci ise, “Altı haftadır lige hazırlanıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi belirtebilirim. Yeni oluşan takım olmamız nedeniyle hazırlık karşılaşmaları yaptık. Hatay Büyükşehir Belediyespor mücadelesine özel olarak hazırlandık. Sayı olarak az olsak da tek olarak takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Tribünlere gelecek sporseverler maç içerisinde bizim itici gücümüz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Altı haftadır iyi bir hazırlık dönemi geçirdik”

Uludağ Basketbol Kulübü'ne bu sezon katılan tecrübeli oyuncu Özge Kavurmacıoğlu maçla ilgili olarak, “Pazar günü sezon başlıyor. İlk lig mücadelemizi sahamızda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Eksiklikler ve sakatlarımıza rağmen sahamızda iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Altı haftadır iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Salonumuzdaki ilk maçımıza tüm Bursalı basketbolseveleri bekliyoruz”! şeklinde konuştu.

“Kadınlar Süper Ligi'nde Bursa'yı temsil eden tek takımız”

Uludağ Basketbol Kulübü'nün kaptanı Ferda Yıldız da son olarak, “Önce Türkiye ligi sonrasında da Avrupa'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Tam takım olarak yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. İstanbul'da ve Kayseri'de turnuvada önemli maçlar oynadık. Lige takım olarak hazırız. Maçlarımızda Bursalı basketbol severleri yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü bizler Kadınlar Süper Ligi'nde Bursa'yı temsil eden tek takımız” diye konuştu.