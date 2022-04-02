Uludağ Elektrik ve Yeşim, leyleklerin göç yollarını temizledi

Hizmet bölgesinde pek çok alanı çöplerden arındıran ve doğal görünümüne kavuşturan Uludağ Elektrik Çevre Timi, Yeşim Doğa Kulübü ile birlikte leyleklerin göçyolları üzerinde olan Uluabat ve Gölkıyı Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Leyleklerin yuvalarına taşıyabilecekleri tehlikeli materyaller toplandı

Geçtiğimiz yıl Gölyazı'da başlatılan temizlik çalışması, bu yıl daha geniş hale getirilerek “Leyleği Havada Görmek İçin El Ele” sloganıyla, gölün etrafındaki köylere yayıldı. Yapılan iş birliği çerçevesinde ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının önemine dikkat çekilirken, leyleklerin yaşamlarını tehdit eden misina, balıkçı ağları, plastik poşet, ambalaj, gıda, kumaş ve kağıt atıkları, cam atıklar ile pet şişe gibi plastik atıklar ve sigara izmaritleri toplanarak örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atıldı.

Amaç, leyleklere daha iyi bir yaşam alanı sunmak ve ekosistem dengesini korumak

Doğaya verilen tahribata dikkat çekmeyi ve çevre temizliği hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan Uludağ Elektrik Çevre Timi; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çevre temizliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Yeşim Grup'la yapılan iş birliği sonrası çapı daha da büyüyen proje doğrultusunda Uluabat Gölü'nün çevresinin temizlenmesiyle, doğaya bırakılan çöplerin insan ve diğer canlıların hayatını nasıl tehdit ettiği bir kez daha görülmüş oldu. Yapılan temizlik çalışmasıyla leyleklere daha iyi bir yaşam alanı sunmak için, yuvalarını oluştururken toplayabilecekleri tehlikeli materyaller ayıklandı.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmaya devam eden Çevre Timi ve Doğa Kulübü gönüllüleri, “Sağlıklı bir çevre için her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bizler de ‘Leyleği Havada Görmek İçin El Ele' sloganıyla çıktığımız bu yolda gönüllü olarak, leyleklerin yuvalarına taşıyabileceği ve yaşamlarını tehdit eden atıkları topladık. Leylekler gelmeden bu çalışmaların yapılması önem taşıyor, çünkü leylekler çevreden buldukları malzemelerle yuvalarını yapıyor. Leylekler yuvalarına doğal olmayan atıkları götürebiliyor. Misina ve ipler leyleklerin sakat kalmasına ya da ölmesine sebep oluyor. Leyleklerin yaşam alanını iyileştirmek amacıyla geliştirdiğimiz projemizi, geçtiğimiz yıl başlattık. Bu yıl da göç mevsiminde geldikleri bu bölgede daha temiz bir alan sunmak için harekete geçtik” dedi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Gölyazı'da başlatılan çalışma ile birlikte bu yıl Karacabey Belediyesi'nin de desteğiyle Uluabat ve Gölkıyı Mahallelerine ulaşıldı. Bölge muhtarlarına yönelik farkındalık çalışmalarının da yapıldığı “Leyleği Havada Görmek İçin El Ele” Projesi çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde okulların da sürece dahil edilerek, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta da temizlik yapılması ve bu alandaki farkındalığın daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.