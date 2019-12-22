Uluda? etekleri alevlere teslim

Uluda? eteklerindeki Erikli Yaylas?'nda sabah saatlerinde orman yang?n? ??kt?. ?iddetli lodosun etkisiyle yang?n b?y?rken, ekipler yang?na m?dahalede bulunurken zor anlar ya??yor.

Bursa'n?n merkez Y?ld?r?m il?esi k?rsa Fidyek?z?k Mahallesi yak?nlar?nda saat 07.30 sular?nda hen?z belirlenemeyen bir nedenle orman yang?n? ??kt?. Ormanl?k alandan alevlerin y?kseldi?ini g?ren b?lge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ?hbar ?zerine olay yerine itfaiye, Bursa Orman B?lge M?d?rl??? ve B?y?k?ehir Belediyesi itfaiye ekipleri y?nlendirildi.

?iddetli lodos yang?n?n b?y?mesine neden oluyor

100 itfaiye eri, 25 araz?z ve AFAD ekipleri yang?n? s?nd?rmek i?in m?dahale ediyor. Fakat d?n ak?am saatlerinden itibaren ?ehirde etkili olan ve saatteki h?z? 70 kilometreye ula?an lodos yang?n?n b?y?mesine ve yang?na m?dahalede bulunan ekiplerin zor anlar ya?amas?na neden olurken, yang?n? kontrol alt?na almak i?in m?dahaleler devam ediyor.