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Uludağ eteklerinde korkutan yangın

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde meydana gelen otluk yangını, ekiplerin çok kısa sürede müdahalesinin ardından ormana sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde meydana gelen otluk yangını, ekiplerin çok kısa sürede müdahalesinin ardından ormana sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Uludağ'ın eteklerinde bulunan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin üst tarafında bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde bulunan otlar bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede yükselen dumanları görev vatandaşlar durumu orman, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bütün ekipler teyakkuza geçti. Uludağ sırtlarında başlayan yangına birçok ekip sevk edildi. Bir helikopter, 5 aoazöz ve 4 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi muhtemel bir faciayı engelledi.


Ormanın hemen yanında, Uludağ sırtlarında başlayan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

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