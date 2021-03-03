Uludağ İçecek “sıfır atık” belgesi aldı

Ş, gerçekleştirdiği çalışmalar ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamaları ile Çaybaşı ve Yenice'de bulunan üretim tesislerinin her ikisinde de “sıfır atık” belgesi almaya hak kazandı.

Refah seviyesi ve dünya nüfusundaki artışa paralel olarak gerçekleşen tüketim artışı, beraberinde atık oluşumlarına sebebiyet veriyor. Geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olan atıkların değerlendirilmeden bertarâfı ise hem çok miktarda enerji harcanmasına hem de tabiî kaynakların hızla tükenmesine yol açıyor. Doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımı ise gelecek nesillerin yaşam kalitesi için büyük önem taşıyor. Bütün dünyada “sıfır atık” uygulamaları hem münferit, hem de kurumsal olarak gitgide yaygınlaşıyor

Ş. Kalite ve AR-GE Müdürü Tuğba Şimşek, “30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce tanımlanan Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduk. Bu sistem doğrultusunda kurumumuzdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması, bilgi akışının sağlanması, raporlamaların yapılması için odak noktalarımızı belirledik ve mevcut durumumuzu tespit ettik. Mevcut durumumuzu esas alarak kurumumuza özgü termin planlarımızı hazırladık. Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin uygulanması için ofisler, yemekhane, revir gibi noktalarda ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanları belirleyip temin ettik. Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni uygulamaya geçmeden önce çalışanlarımızla uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Mevcut durum analizi, hedefler, eğitimler ve ekipman teminin tamamlanmasının ardından sıfır atık kovalarını personelimizin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirdik, bilgilendirme levhalarını renk skalasına göre sıfır atık kovalarının üzerine taktık ve sistemi efektif bir şekilde uygulamaya geçtik. Periyodik raporlamalar ile uygulama faaliyetimizi denetlemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamalarımız ile Çaybaşı ve Yenice'de bulunan üretim tesislerimizin her ikisinde de sıfır atık belgesini almaya hak kazandık” diye konuştu.