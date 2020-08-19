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Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Kirazlıyayla Mahallesi’nde inşaat aşamasındaki 2 katlı kaçak evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Kirazlıyayla Mahallesi'nde inşaat aşamasındaki 2 katlı kaçak evi yıktı.


Kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerindeki kaçak binaları tek tek temizliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Kirazlıyayla Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen inşaat aşamasındaki iki katlı ev iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımlarına devam edecek.

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