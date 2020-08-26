Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'da orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen iki katlı villayı yıktı.

İlçenin dokusuna zarar veren yapılarla mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ'ı kaçak yapılardan temizlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Süleymaniye Köyü'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen iki katlı villa, iş makinesi ile yıkıldı. Ormanlık alana ruhsatsız olarak inşa edilen villanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda ikaz eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, buna asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.