Uludağ Koleji dünya finallerinde

Dünya genelinde 80'den fazla ülkede gerçekleşen 'Kanguru Sınavı'nda Uludağ Koleji öğrencileri, finallere kaldı.

Matematiği sevdirmek adına Fransa merkezli Kangourou Sans Frontieres Derneğine bağlı olarak gerçekleşen ve 80'den fazla ülkeden 6 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 'Kanguru Sınavı'nda Uludağ Koleji öğrencileri büyük başarıya imza attı. 6 milyon katılımcı arasından finallere kalan öğrenciler uluslararası arenada Bursa ve Türkiyeyi temsil edecek. 3. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılabildiği sınavın yöneticileri ise Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerden oluşuyor.

Her yıl Mart ayının üçüncü haftasında dünya genelinde uygulanan sınavda başarılı olarak finale katılan Uludağ Koleji öğrencileri, finale tüm azimli ve kararlı duruşlarıyla çalışmaya devam ediyor.