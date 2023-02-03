Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanları unutulmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, etkisini gösteren kar yağışının ardından yaban hayatını desteklemeye devam edildiği bilgisini verdi. Paylaşımda, "Uludağ'da yaban hayatının devamlılığı için 7/24 görevdeyiz. Uludağ Milli Parkı'nda yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı sonrası yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Yaban hayvanlarının daha önceden belirlenen geçiş güzergahlarında günlük olarak yemleme yapılacak" ifadelerine yer verildi.