İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanları unutulmadı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ Milli Parkı’nda yaban hayvanları unutulmadı.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanları unutulmadı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, etkisini gösteren kar yağışının ardından yaban hayatını desteklemeye devam edildiği bilgisini verdi. Paylaşımda, "Uludağ'da yaban hayatının devamlılığı için 7/24 görevdeyiz. Uludağ Milli Parkı'nda yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı sonrası yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Yaban hayvanlarının daha önceden belirlenen geçiş güzergahlarında günlük olarak yemleme yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.