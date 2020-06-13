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Uludağ misafirlerine açıldı vatandaşlar piknik yaptı

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında misafirlerine kapılarını kapatan Uludağ Milli Parkı, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında misafirlerine kapılarını kapatan Uludağ Milli Parkı, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.


Uludağ Milli Parklar, korona virüs tedbirleri kapsamında 90 gün önce kapılarını ziyaretçilerine kapatmıştı. Salgının etkisini azaltmasıyla birlikte geçilen "Yeni normal hayat" ile vatandaşlar Uludağ'a çıkmaya başladı. 1 Haziran itibariyle Uludağ'a gelen Bursalılar, temiz havanın tadını çıkardı. Şehir merkezinde hava sıcaklığı ve nemden bunalan vatandaşlar doğanın içerisinde keyifli bir gün geçirdi. Aileleriyle birlikte piknik yapan ve ormanın içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar Uludağ'ın keyfini çıkardı.


Uludağ Milli Gişelerinde denetim yapan jandarma ekipleri ise, Uludağ'a çıkmak için gelen araçları tek tek durdurarak sosyal mesafe kuralında uyarılarda bulundu.


Uludağ'ın yeşil ormanları ve piknik vatandaşlar havadan drone ile kaydedildi.

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