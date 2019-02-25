Uludağ sergisine ‘Tarzanlı' açılış

Bursa Kent Müzesi'nde açılan “Uludağ'ın Popüler Tarihi Sergisi” büyük ilgi gördü.

Kent Müzesi'nin 16. yılı münasebetiyle hazırlanan ve kurgusunu İlhan Özer'in yaptığı sergide Uludağ masalsı bir dille anlatılıyor. Sergide Uludağ'ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı ve günümüze dek geçirdiği değişim çeşitli materyaller ile gözler önüne seriliyor.

Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Uludağ'ın binlerce yıldır şehrin en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi. Yıldız, “Özenle hazırlanan sergide Uludağ'ı popüler kılan, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp hayatları, günü birlik piknik kültürü, tatillerin vazgeçilmezi otelleri anlatılıyor. Titizlikle hazırlanmış ve ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran bu renkli serginin kent belleğimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serginin kurgusunu hazırlayan sanatçı İlhan Özer ise "Uludağ, bu şehre sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlıyor. Sergimizde bu unsurları cımbızla eleyerek tek tek ortaya sunduk. Sade, anlaşılır bir sergi oluşturmaya çalıştık. 7'den 70'e kadar her kesimden insanın keyifle izleyeceği bir sergi oldu" ifadelerini kullandı.

Kurdeleyi Tarzan ile birlikte kestiler

Menteşeli Cengiz'in dağ yöresi türkülerini seslendirdiği sergi açılışına Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür- Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ile Bursalı Tarzan olarak anılan 73 yaşındaki Ali Atay da katıldı. Davetlilere eski kabinlerin faaliyete olduğu teleferikin son seferinin orijinal biletleri dağıtıldı.