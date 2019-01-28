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Uludağ tıklım tıklım

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sömestr tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu Milli Park gişelerinden 10 binden fazla araç geçiş yaparken, pistler ise kayak yapan tatilcilerle doldu taştı. İhlas Haber Ajansı Uludağ'ın beyaz güzelliğini ve pistlerin doluluğunu drone ile havadan görüntüledi


Zirve bu sezon yükünü fazlasıyla aldı. Yerli ve yabancı turistler kar seviyesinin 165 santimetreye ulaştığı Uludağ'a akın etti. Otellerde boş yatak kalmazken, günübirlikçiler de zirvenin keyfini çıkardılar.


Kayak pistleri hem profosyonel hem de acemi kayakçılarla dolup taşarken, trafik yoğunluğuna jandarma ekipleri müdahale etti.


Uludağ'da gün içinde hem sisli hem güneşli hava yaşanırken, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü, teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ'ın son yılların en gözde sezonunu geçirdiği bildirildi.


Öte yandan Türkiye'nin bir çok yerinden turlarla otobüslerin öğrencileri günübirlik Uludağ'a getirdiği, beyaz zirvenin tatilci istatistiklerinde kış turizm merkezleri arasında ilk sıralardaki yerini koruduğu öğrenildi

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