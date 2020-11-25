Uludağ TTO yeni fikirleri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor

Gerçekleştirilen programla ULUKOZA girişimcileri, patent ve buluş sahibi akademisyenleri Kültepe Yatırım A.Ş. Yetkililerine projelerini anlattı. ULUKOZA Demo Day Programı, temelde yatırım arayışında olan girişimcileri ve buluşları olan akademisyenler, Kültepe Yatırım A.Ş'den ihtiyaç duydukları miktarları sağlayabiliyorlar.

ULUKOZA mezun girişimcileri, büyüme aşamasına geçmek için erken aşama yatırım almak maksadıyla çalışmalarına Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile devam ediyor. Beş yılı aşkın süredir ULUKOZA programı ile fikir aşamasında desteklenen ekipler, ekonomiye, istihdama ve insan hayatına olumlu katkılar sunuyor. Bölgedeki yeni girişimcilik programları ve yatırım fonları örnek teşkil ederek, kamu ve özel sektörü de teşvik ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bugüne kadar yürüttüğü ULUKOZA programı ile 1000'e yakın başvuru almış ve 38 girişimcinin TÜBİTAK'tan destek almasını sağladı. TÜBİTAK'ın uygun gördüğü projelere hibe desteği sağlayan bir program olan BİGG ULUKOZA program çağrısı da 10 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek ve teknolojik yönü, ticarileşme potansiyeli ve ekibi iyi olan iş fikri sahipleri, 200.000 TL hibe desteği için hazırlanacak.