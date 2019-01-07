Uludağ Üniversitesi 55 doktora öğrencisi alacak

TÜBİTAK tarafından başlatılan ‘sanayi doktora programı' dahilinde aylık 4 bin 500 TL burs verilecek olan öğrenciler, Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışmalarını yürütebilecek.

Türkiye'nin öncelikli alanlarında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK'ın başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde Uludağ Üniversitesi tarafından 13 farklı Ar-Ge Merkezi ile 13 farklı faaliyet alanında 55 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bahar döneminde öğrenci alımlarına başlayacaklarını açıklayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Sanayi kuruluşlarıyla öncelikli çalışma alanlarının tespiti için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Gelen talepleri tespit ettik ve bu doğrultuda bir eğitim planı hazırladık. Şehrimizin önde gelen 13 sanayi kuruluşu ile bu programları yürüteceğiz. 13 farklı disiplinde toplam 55 doktora öğrencisi alacağız. Başvuruları kabul olan ve programa dâhil edilen doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süreyle aylık 4 bin 500 TL burs verilecek” diye konuştu.

Özel sektörde çalışanların da bu programa başvuru yapabileceğini kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, alacakları burs miktarının ise aylık 800 TL olacağını söyledi. Bu programa başvuracak kursiyerlerin, müracaat ettikleri firmada çalışıyor veya çalışacak olmaları şartını aradıklarını vurgulayan Yusuf Ulcay, “Destek alan projelerde bursiyerlerin seçimi üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılacak. Bu öğrencilerin doktora öğrenimlerinin sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği de sağlanacak.Öğrenciler, mezuniyet sonrası destek veren firmaların Ar-Ge merkezlerinde doktoralı araştırmacı olarak istihdam edilecekler. Ayrıca maaşlarının yüzde 40'ı TÜBİTAK tarafından ödenmeye devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerde ise doktora programı için tezli yüksek lisans derecesi, bütünleşik doktora programı için lisans derecesi şartı aranıyor” dedi.