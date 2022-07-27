Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının inşaatı başladı

2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültesinin binasının yapımına başlandı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından müjdeyi paylaştı. Milletvekili Esgin açıklamasında, "Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde ilk akademik yılına başlamıştı. Bursa'mıza kısa zamanda en çok tercih edilen Diş Hekimliği Fakültesini kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdi de hayırsever iş insanımız İbrahim Gülmez'in katkılarıyla Diş Hekimliği Fakültesi binası inşaatına başladık. Önümüzdeki yıl öğrencilerimize ve Bursa'mıza kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fakültenin yapımını üstlenen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi iş adamı İbrahim Gülmez de Diş Hekimliği Fakültesinin yıllar önce kurulduğunu, 2 yıl önce de öğrenim hayatına başladığını belirterek, "Diş Hekimliği Fakültesi, Bursa için büyük bir ihtiyaçtı. Bursa'da önemli bir ihtiyacı giderecek fakülte binasını yapmak bana nasip oldu. Çok mutluyum. Uludağ Üniversitesi büyük bir üniversite. Eminim bu fakülteden birbirinden değerli diş hekimleri yetişecek ve ülkemize hizmet edecektir" diye konuştu.

Öte yandan Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Lütfü Çiftçi ile birlikte inşaatta incelemelerde bulundu. Diş Hekimliği Fakültesi binası toplamda 12 bin 500 metrekare ve 5 bloktan oluşacak.