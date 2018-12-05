Uludağ Üniversitesi kalp nakli için gün sayıyor

İlk günden bu yana, kemik iliği, kornea, karaciğer nakli yapan kurum, 2019 yılının ortalarında kalp nakline de başlayacak.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, Organ Nakli Koordinatörü Sahriye Keskin tarafından düzenlenen toplantıda, tıp fakültesi öğrencileri ve organ nakli yapılan hastalarla bir araya geldi.

Türkiye'de 77 tane organ nakli merkezi bulunduğunu, nakillerin yüzde 75'inin canlı vericilerden yapıldığını belirten Prof. Dr. Kaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise nakillerin çoğunun Avrupa'da olduğu gibi kadavradan yapıldığını, bu başarının altında ise özellikle son 10 yıldır organ bağışı konusunda tüm Güney Marmara Bölgesinde çok iyi bir ekip çalışmasının yattığını söyledi. Bilecik'ten Çanakkale'nin en ücra köşesine kadar kurumları ziyaret ettiklerini ve kadavra bağışı konusunda farkındalık çalışması yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu: “Sahriye Keskin ve ekibiyle okullara, camilere, cenazelere, mevlitlere gittik, ama sonuçta organ bağışı konusunda Avrupa ortalamasının üzerine çıktık. Her sene olduğu gibi AKUT Öğrenci Topluluğumuz, Organ Bağış Haftası'nda yine yanımızdaydı. Bu sene de 500 organ bağışıyla yine büyük başarıya imza attılar. Artık o düzeye geldik ki, organ sağ kalım ve mortalite oranını düşürmemek için her organı da kabul etmiyoruz. Bir yıllık sağ kalım oranı yüzde 90'ın üzerinde olmalıdır ki iyi bir merkez olabilelim. Allah'a şükür ki bunu diyebilecek durumdayız.”

Yaklaşık 30 yılda organ nakli konusunda çok güçlü bir ekip ve kültür oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Bugüne kadar bine yakın böbrek, 300 dolayında karaciğer, 750 kornea, onlarca kemik iliği nakli yapıldı. Bu ekip ve kültürle yakında kalp naklini de yapabileceğiz. Aslında kalp nakli ruhsatını 3 yıl önce almıştık ama kalp naklini yapacak hocamız özel sektöre gidince aksama oldu. Şimdi biz de bir transfer yaptık ve yeniden ruhsat almak için Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Her şey yolunda giderse, temmuz-ağustos aylarında ilk kalp naklimizi yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

UÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, kalp naklinden sonra da sırada pankreas ve ince bağırsak nakli olduğunu kaydetti.